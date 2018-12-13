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Aquidauana

Polícia Civil desarticula esquema de venda de drogas perto do Cemitério Municipal

Usuária foi abordada com trouxinha de pasta base e informou a localização do ponto de venda

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/12/2018 às 11:15

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A Polícia Civil de Aquidauana neutralizou ponto de venda de drogas em uma casa localizada na Rua Joaquim Nabuco, Bairro Alto, próximo ao Cemitério Municipal. Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (12) por volta das 17 horas.

Equipe da PC recebeu denúncias e abordou uma mulher de 29 anos nas proximidades. Ela confessou que tinha comprado uma trouxinha de pasta base por 50 reais de um homem de 29 anos, conhecido nas redondezas por “Cuca”.

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Conforme o registro policial, a mulher foi conduzida à DP junto com o entorpecente. Em diligências pela região, os policiais encontraram a casa onde supostamente ocorria a comercialização de drogas.

Ao notar a presença dos policiais, o traficante de 28 anos mostrou nervosismo e jogou algo no quintal do vizinho. Após as buscas, equipe da PC encontrou aproximadamente 26g de pasta base. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à DP para as medidas cabíveis.

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