Semana começa com obras de drenagem no bairro Nova Aquidauana

Semana começa com trabalho em ritmo acelerado para concluir etapa da obra de drenagem nas ruas da Nova Aquidauana. O tempo está colaborando e o serviço das máquinas e homens rende melhor.

Após a drenagem vem o asfalto, que vai trazer dentre outros benefícios, a valorização do bairro, dos imóveis e acabar com o problema da lama e poeira.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, ainda nessas duas semanas restantes do ano, a prefeitura deve intensificar o trabalho nas ruas que estão em obras.

"Não é só em obras em execução que estamos intensificando o trabalho. Mas estamos de olho nos sistemas do governo diuturnamente para cadastrar e captar mais recursos para tocar os outros projetos de pavimentação que tenho para a cidade", destacou o prefeito.