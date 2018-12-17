Semana começa com obras de drenagem no bairro Nova Aquidauana

Aquidauana
Próximo passo será implementar o asfalto
Semana começa com trabalho em ritmo acelerado para concluir etapa da obra de drenagem nas ruas da Nova Aquidauana. O tempo está colaborando e o serviço das máquinas e homens rende melhor.
Após a drenagem vem o asfalto, que vai trazer dentre outros benefícios, a valorização do bairro, dos imóveis e acabar com o problema da lama e poeira.
Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, ainda nessas duas semanas restantes do ano, a prefeitura deve intensificar o trabalho nas ruas que estão em obras.
"Não é só em obras em execução que estamos intensificando o trabalho. Mas estamos de olho nos sistemas do governo diuturnamente para cadastrar e captar mais recursos para tocar os outros projetos de pavimentação que tenho para a cidade", destacou o prefeito.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS