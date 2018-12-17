Tempo continua quente e chuvoso nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira (17) o forte calor predomina na região de Aquidauana. O céu fica claro e parcialmente nublado, com indicação de chuvas isoladas à tarde, entretanto, em período curto do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus podendo chegar a 37 graus Celsius. Umidade relativa deve oscilar entre 40% a 85%.