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Clima

Tempo continua quente e chuvoso nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Calor extremo alterna com período de chuvas isoladas à tarde

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/12/2018 às 08:30

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Nesta segunda-feira (17) o forte calor predomina na região de Aquidauana. O céu fica claro e parcialmente nublado, com indicação de chuvas isoladas à tarde, entretanto, em período curto do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus podendo chegar a 37 graus Celsius. Umidade relativa deve oscilar entre 40% a 85%.

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