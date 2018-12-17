Tempo continua quente e chuvoso nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
Calor extremo alterna com período de chuvas isoladas à tarde
Nesta segunda-feira (17) o forte calor predomina na região de Aquidauana. O céu fica claro e parcialmente nublado, com indicação de chuvas isoladas à tarde, entretanto, em período curto do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus podendo chegar a 37 graus Celsius. Umidade relativa deve oscilar entre 40% a 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS