Céu parcialmente nublado e tempo quente nesta terça-feira em Aquidauana e região

Prossegue o clima quente na região de Aquidauana nesta terça-feira. O céu fica claro e parcialmente nublado ao longo do dia, mas há previsão de chuvas isoladas à tarde, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus Celsius.

A umidade relativa do ar continua baixa, variando entre apenas 30% a 85%.