Céu parcialmente nublado e tempo quente nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
Umidade relativa do ar volta a cair, mas há possibilidade de chuvas isoladas à tarde
Prossegue o clima quente na região de Aquidauana nesta terça-feira. O céu fica claro e parcialmente nublado ao longo do dia, mas há previsão de chuvas isoladas à tarde, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus Celsius.
A umidade relativa do ar continua baixa, variando entre apenas 30% a 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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