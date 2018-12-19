Tempo segue quente, mas com possibilidade de chuvas nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Com a proximidade da chegada oficial do verão, o tempo segue bastante quente na Região Sudoeste do estado. Nesta quarta-feira (19) o dia amanhece com céu claro e parcialmente nublado em Aquidauana e Anastácio.

Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) há previsão de pancadas de chuva à tarde que pode se estender à noite.