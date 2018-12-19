Tempo segue quente, mas com possibilidade de chuvas nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite
Com a proximidade da chegada oficial do verão, o tempo segue bastante quente na Região Sudoeste do estado. Nesta quarta-feira (19) o dia amanhece com céu claro e parcialmente nublado em Aquidauana e Anastácio.
Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) há previsão de pancadas de chuva à tarde que pode se estender à noite.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius.
Umidade relativa do ar sofre ligeira melhora: mínima de 45% e máxima de 75%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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