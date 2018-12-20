Clima segue quente e abafado nesta quinta-feira em Aquidauana e região

O clima nesta quinta-feira (20) segue quente e abafado na Região de Aquidauana, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De manhã, o céu fica claro e parcialmente nublado. Mas há possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima de 36 graus.

A umidade relativa do ar mínima será de 35% e a máxima de 80%.