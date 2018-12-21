7º Batalhão da PM intensifica barreiras de fiscalização na região para coibir crimes

As equipes operacionais do 7º Batalhão da Polícia Militar têm realizado constantes operações de barreiras nos locais de entrada e saída de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e seus distritos.

Os policiais militares da equipe de Força Tática do 7º BPM se posicionam em pontos estratégicos e realizam as abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, a fim de garantir a segurança das pessoas e coibir crimes.

As operações são decorrentes das festas de final de ano e férias escolares, já que o número de pessoas que entram nas cidades, vindas de outros locais do Estado e do Brasil, aumentam consideravelmente. Localizadas em pontos estratégicos, as barreiras têm o objetivo de evitar a entrada de criminosos e coibir o tráfico de drogas na região.