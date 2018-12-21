7º Batalhão da PM intensifica barreiras de fiscalização na região para coibir crimes

Operação
Período de festas e férias escolares intensifica fluxo de pessoas na região
As equipes operacionais do 7º Batalhão da Polícia Militar têm realizado constantes operações de barreiras nos locais de entrada e saída de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e seus distritos.
Os policiais militares da equipe de Força Tática do 7º BPM se posicionam em pontos estratégicos e realizam as abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, a fim de garantir a segurança das pessoas e coibir crimes.
As operações são decorrentes das festas de final de ano e férias escolares, já que o número de pessoas que entram nas cidades, vindas de outros locais do Estado e do Brasil, aumentam consideravelmente. Localizadas em pontos estratégicos, as barreiras têm o objetivo de evitar a entrada de criminosos e coibir o tráfico de drogas na região.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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