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7º Batalhão da PM intensifica barreiras de fiscalização na região para coibir crimes

Período de festas e férias escolares intensifica fluxo de pessoas na região

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/12/2018 às 12:16

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As equipes operacionais do 7º Batalhão da Polícia Militar têm realizado constantes operações de barreiras nos locais de entrada e saída de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e seus distritos.

Os policiais militares da equipe de Força Tática do 7º BPM se posicionam em pontos estratégicos e realizam as abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, a fim de garantir a segurança das pessoas e coibir crimes.

As operações são decorrentes das festas de final de ano e férias escolares, já que o número de pessoas que entram nas cidades, vindas de outros locais do Estado e do Brasil, aumentam consideravelmente. Localizadas em pontos estratégicos, as barreiras têm o objetivo de evitar a entrada de criminosos e coibir o tráfico de drogas na região.

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