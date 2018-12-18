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Grupo de Operações com Cães da PRF e Polícia Civil realizam Operação em Jardim

Em um endereço comercial na região, foram apreendidas 5 munições calibre. 38

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/12/2018 às 09:29

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O Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Jardim realizaram nesta sexta-feira, 14 de dezembro, a Operação Mãos Dadas, quando foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em endereços na cidade.

As equipes policiais comparecerem a uma residência no bairro Vila Angélica II, onde os cães, Maia, Chacal e Axcel localizaram no armário da cozinha, dois invólucros contendo pasta base e cloridrato de cocaína. Os cães também indicaram que dentro do veículo na garagem, um VW/Polo, havia mais duas embalagens com ilícito.

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Os policiais encontraram 2 munições calibres .38 e .32. Ao todo, foram apreendidos 26 g de crack e 0,5 g de cocaína e duas munições. O morador, de 24 anos, estava na casa e foi preso.

No mesmo bairro, em outra moradia, os cães farejadores localizaram, dentro um uma mochila escondida em um tanque de lavar roupas, um revólver calibre .38 e vinte e sete munições de mesmo calibre. Os policiais encontraram mais um revólver calibre .38 no quarto da casa. O morador não foi localizado.

Em um endereço comercial na região, foram apreendidas 5 munições calibre. 38. A Polícia Civil de Jardim/MS acompanhou e ficou responsável pelas ocorrências.

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