Batalhão de Engenharia do Exército em Aquidauana tem novo comando

Aconteceu ontem à noite a solenidade de troca de comando do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. Assumiu o comando o tenente-coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, substituindo o coronel Fabio Bogoni, que comandou o 9º Batalhão de Engenharia de Combate desde dezembro de 2016.

O prefeito Odilon Ribeiro prestigiou a solenidade juntamente com a senadora eleita Soraya Thronicke e demais autoridades de Aquidauana e Anastácio. O prefeito deu boas-vindas à senadora Soraya, convidou-a para conhecer Aquidauana e destacou que a cidade precisará muito do apoio dela no Senado Federal na busca de liberação de recursos para o desenvolvimento de obras.



Na oportunidade, o prefeito Odilon agradeceu ao ex-comandante Cel. Fábio Bogoni pela parceria em sua gestão, abrindo as portas do batalhão para projetos e apoio à prefeitura no atendimento à comunidade.



O prefeito Odilon também parabenizou ao novo comandante Ten.Cel. Luiz Alexandre pela posse e desejou boas-vindas e sucesso em sua gestão no exército. "Esperamos confiantes que a parceria entre prefeitura e exército continue fortalecida e possamos trabalhar juntos por Aquidauana", declarou o prefeito.



