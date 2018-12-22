Dizendo que estava ‘cansado’, homem é preso pela Polícia após furtar cadeira de loja

Aquidauana
Rapaz de 21 anos disse que se sentaria durante o trajeto e que abandonaria a cadeira no caminho
Um senhor de 58 anos teve uma cadeira furtada na Teodoro Rondon, Centro de Aquidauana. Dono de um estabelecimento comercial, a vítima acionou a Polícia Militar, que encontrou um rapaz de 21 anos carregando a cadeira em direção à ponte nova.
Aos policiais, o rapaz disse que estaria “cansado” e que se sentaria no meio do trajeto, mas de abandonaria o objeto depois. Preso em flagrante, ele foi encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
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