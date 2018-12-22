Rapaz é flagrado em moto sem placas e PM descobre que veículo foi furtado

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu em flagrante no final da tarde desta sexta-feira (21) um rapaz de 27 anos que pilotava uma moto sem placas na Cel Antônio Inácio Trindade, Vila Trindade, Aquidauana.

Conforme o registro policial, a equipe da PM se deslocava de Anastácio a Aquidauana quando viu o veículo sem identificação. Os policiais checaram a moto pelo número do chassi e descobriram que havia sido furtada.

O rapaz alegou que comprou o veículo da filha de um capaz de fazenda da região, distante aproximadamente 95km da área urbana. O homem foi preso em flagrante e a moto apreendida.