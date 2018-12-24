Véspera de Natal é de bastante movimento no comércio de Aquidauana

O movimento no comércio de Aquidauana é intenso nesta segunda-feira (24), véspera de Natal. Muita gente deixou para comprar o presente na última hora, e tem também aqueles consumidores que estão aproveitando as promoções para comprar as roupas que vão usar na ceia e na virada, e aqueles que estão de olho nos descontos dos supermercados para fazer o tradicional churrasco.

Soliane Benites Queiroz aproveitou o dia para gastar o 13° salário, bem diferente dos aquidauanense que responderam enquete do O Pantaneiro dizendo que usariam o salário extra para pagar contas. "A gente vai comprar travessas de vidro e roupas. Estamos pesquisando, em busca dos melhores preços", disse ela, que encontrou tudo o que precisava no comércio local. "Não precisamos sair daqui pra nada, achamos tudo".

Por sua vez, Viviane dos Santos, empresária da Bicicletaria Total Bike estava satisfeita com o movimento do comércio. "Esse ano foi muito bom. Vendemos bastante bicicletas, desde bicicletas infantis até bicicletas para trilhas. Que não comprou uma bike, veio pelo menos aqui para fazer uma manutenção, colocar uns acessórios e dar uma repaginada".



