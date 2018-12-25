Bandido invade casa, furta ouro e dinheiro e deixa vestígios de sangue no local

Aquidauana
O caso aconteceu na madrugada de hoje (25) no Bairro Alto
Não há Natal para os bandidos, que agiram nesta madrugada (25) ao furtar uma residência localizada na Duque de Caxias, Bairro Alto, em Aquidauana. Por volta da meia noite e meia, um idoso de 69 anos teve a casa furtada, quebrando a janela e deixando vestígios de sangue no local, provavelmente provocado por cortes ao entrar na casa.
Segundo o boletim de ocorrência, o bandido (ou bandidos, ainda não se sabe) levou uma corrente de ouro de três cores (branco, vermelho e amarelo) além de outras jóias.
Conforme a vítima, ainda foram levados 2 mil reais e um talão de cheques. A Polícia passa a investigar o caso.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS