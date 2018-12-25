Bandido invade casa, furta ouro e dinheiro e deixa vestígios de sangue no local

Não há Natal para os bandidos, que agiram nesta madrugada (25) ao furtar uma residência localizada na Duque de Caxias, Bairro Alto, em Aquidauana. Por volta da meia noite e meia, um idoso de 69 anos teve a casa furtada, quebrando a janela e deixando vestígios de sangue no local, provavelmente provocado por cortes ao entrar na casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o bandido (ou bandidos, ainda não se sabe) levou uma corrente de ouro de três cores (branco, vermelho e amarelo) além de outras jóias.