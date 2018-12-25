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Aquidauana

Bandido invade casa, furta ouro e dinheiro e deixa vestígios de sangue no local

O caso aconteceu na madrugada de hoje (25) no Bairro Alto

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/12/2018 às 12:38

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Não há Natal para os bandidos, que agiram nesta madrugada (25) ao furtar uma residência localizada na Duque de Caxias, Bairro Alto, em Aquidauana. Por volta da meia noite e meia, um idoso de 69 anos teve a casa furtada, quebrando a janela e deixando vestígios de sangue no local, provavelmente provocado por cortes ao entrar na casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o bandido (ou bandidos, ainda não se sabe) levou uma corrente de ouro de três cores (branco, vermelho e amarelo) além de outras jóias.

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Conforme a vítima, ainda foram levados 2 mil reais e um talão de cheques. A Polícia passa a investigar o caso.

 

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