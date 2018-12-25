Idosa tem cão furtado enquanto fazia compras e a PM recupera cachorrinho

Na manhã desta terça-feira (25) de Natal, policiais do 7º Batalhão da PM recuperaram um cãozinho de uma idosa, moradora de Cipolândia, mas que estava em Aquidauana para fazer compras. O animal de estimação havia sido furtado por dois indivíduos que, posteriormente foram capturados pela PM.

De acordo com a senhora, que estava desesperada, o cachorrinho se tornou um grande companheiro, após a morte do seu filho, vítima de acidente de moto.

Os dois homens foram presos e encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.