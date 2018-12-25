Idosa tem cão furtado enquanto fazia compras e a PM recupera cachorrinho

Aquidauana
Ela contou aos policiais que após a perda do filho em um acidente, o cãozinho ameniza a dor
Na manhã desta terça-feira (25) de Natal, policiais do 7º Batalhão da PM recuperaram um cãozinho de uma idosa, moradora de Cipolândia, mas que estava em Aquidauana para fazer compras. O animal de estimação havia sido furtado por dois indivíduos que, posteriormente foram capturados pela PM.
De acordo com a senhora, que estava desesperada, o cachorrinho se tornou um grande companheiro, após a morte do seu filho, vítima de acidente de moto.
Os dois homens foram presos e encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS