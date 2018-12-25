Mãe aciona a PM para conter o próprio filho agressivo no Bairro Cherogami

Mais um final de véspera de Natal violento em Aquidauana. Uma senhora de 44 anos teve que acionar a Polícia Militar para conter seu filho, um rapaz de 21 anos, na noite desta segunda-feira (24), por volta das 19h15, que havia chegado da fazenda e havia trazido consigo um revólver.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe por temer a agressividade do filho, escondeu a arma. Ele passou a brigar com os irmãos e deu um soco no espelho, momento em que teve um corte na mão direita.

Com medo de que algo de pior acontecesse à família, a mãe do rapaz acionou a guarnição da PM, que deu voz de prisão em flagrante ao rapaz. Ele e o revólver foram encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.