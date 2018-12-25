Mãe aciona a PM para conter o próprio filho agressivo no Bairro Cherogami

Aquidauana
Ela teria escondido revólver do agressor, temendo que disparasse após brigar com irmãos
Mais um final de véspera de Natal violento em Aquidauana. Uma senhora de 44 anos teve que acionar a Polícia Militar para conter seu filho, um rapaz de 21 anos, na noite desta segunda-feira (24), por volta das 19h15, que havia chegado da fazenda e havia trazido consigo um revólver.
Conforme o boletim de ocorrência, a mãe por temer a agressividade do filho, escondeu a arma. Ele passou a brigar com os irmãos e deu um soco no espelho, momento em que teve um corte na mão direita.
Com medo de que algo de pior acontecesse à família, a mãe do rapaz acionou a guarnição da PM, que deu voz de prisão em flagrante ao rapaz. Ele e o revólver foram encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS