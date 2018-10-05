Mãe procura filhas que saíram da escola e não voltaram para casa desde ontem

Segundo Mara Ajala as filhas deveriam ter voltado para casa ontem, por volta das 17h15, o que não aconteceu. Apesar de terem ido para a Escola Municipal Professor Plínio Mendes dos Santos, no bairro Guanandi, normalmente as meninas mudaram o trajeto de casa, que é próximo, sem avisar. “Isso nunca aconteceu antes”.

As redes sociais dos usuários de Facebook de Campo Grande amanheceram com as fotos das irmãs Raquel Borges, 15 anos e Any Borges, 10 anos sendo divulgadas após a publicação da mãe das meninas avisando que elas tinham desaparecido. Em nove horas já são mais de 6 mil compartilhamentos.

Bastante preocupada ela foi até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) registrar um boletim de ocorrências, mas lá foi orientada a procurar ajuda da mídia após 24h do desaparecimento. “Estou indo pessoalmente nos terminais de ônibus, buscando nas ruas, ligando para os amigos e divulgando nas redes sociais”, disse a mãe.

Sem poder dar mais detalhes do que ocorreu, Mara garantiu que não houve motivos para as meninas saírem de casa. No entanto Raquel teria desligado o celular. A suspeita é de uma fuga com uma amiga mais velha, de 16 anos, que possui mais liberdade.

A mãe acredita que ela esteja com a irmã em Campo Grande e pede para que qualquer informação a respeito das filhas seja informado pelo número (67) 992415298. Informações extra oficiais são de que o caso não foi registrado como desaparecimento na DPCA e os investigadores estão apurando. A delegada Marília de Brito Martins ainda não atendeu a reportagem até o fechamento desta matéria.