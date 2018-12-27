Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PM no Natal

Operação Boas Festas
Ele andava na calçada quando foi abordado pelos policiais
A equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana tem dado uma atenção especial nas abordagens a pessoas em atitudes suspeitas, tanto no centro da cidade, quanto nos bairros mais distantes. Segundo a corporação, como resultado, diversos foragidos da Justiça têm sido capturados, sendo retirados de circulação.
E um homem de 20 anos de idade foi preso no Bairro Jardim Aeroporto, às 17 horas do último dia 25. Ele foi abordado pela guarnição de serviço no momento que caminhava pela calçada. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, determinado sua imediata captura, o que levou os policiais militares a encaminharem o detido à Delegacia de Polícia de Aquidauana, para as providências necessárias.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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