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Homem é preso após ameaçar familiares de morte com facão em bar no Nova Aquidauana

Casal de concunhados correu para dentro do bar e testemunhas pegaram o facão do agressor

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/12/2018 às 09:36

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Bairro Nova Aquidauana, 21 horas deste domingo (22). Um homem de 30 anos se desentendeu com um casal de concunhados em bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar foi acionada para conter o agressor, que teria chegado ao local de posse de um facão e ameaçado de matá-los.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas teriam corrido para dentro do bar e uma testemunha convenceu o homem a entregar o facão. Na DP de Aquidauana, o casal, uma jovem de 24 anos e um homem de 35, contaram que estavam no local e, em dado momento, começou a discussão entre eles.

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Depois, de posse do facão, o homem passou a ameaçar o casal, dizendo “eu tenho três estrelas, já empurrei três, para empurrar quatro ou cinco não tem problema”. Ele não conseguiu agredi-los fisicamente porque testemunhas apartaram a briga.

No mesmo bar, outro homem de 28 anos também foi algemado e preso pelos policiais militares. Segundo o registro policial, ao atender a ocorrência de ameaça, ele teria dito “o que vocês estão fazendo aqui, seus cusão”. Este homem não tinha relação alguma com o caso de ameaça, motivo da equipe da PM ter sido acionada.

Os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Aquidauana para as medidas cabíveis.

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