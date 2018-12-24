Homem é preso após ameaçar familiares de morte com facão em bar no Nova Aquidauana

Bairro Nova Aquidauana, 21 horas deste domingo (22). Um homem de 30 anos se desentendeu com um casal de concunhados em bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar foi acionada para conter o agressor, que teria chegado ao local de posse de um facão e ameaçado de matá-los.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas teriam corrido para dentro do bar e uma testemunha convenceu o homem a entregar o facão. Na DP de Aquidauana, o casal, uma jovem de 24 anos e um homem de 35, contaram que estavam no local e, em dado momento, começou a discussão entre eles.