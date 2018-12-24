Homem é preso após ameaçar familiares de morte com facão em bar no Nova Aquidauana

Aquidauana
Casal de concunhados correu para dentro do bar e testemunhas pegaram o facão do agressor
Bairro Nova Aquidauana, 21 horas deste domingo (22). Um homem de 30 anos se desentendeu com um casal de concunhados em bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar foi acionada para conter o agressor, que teria chegado ao local de posse de um facão e ameaçado de matá-los.
Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas teriam corrido para dentro do bar e uma testemunha convenceu o homem a entregar o facão. Na DP de Aquidauana, o casal, uma jovem de 24 anos e um homem de 35, contaram que estavam no local e, em dado momento, começou a discussão entre eles.
Depois, de posse do facão, o homem passou a ameaçar o casal, dizendo “eu tenho três estrelas, já empurrei três, para empurrar quatro ou cinco não tem problema”. Ele não conseguiu agredi-los fisicamente porque testemunhas apartaram a briga.
No mesmo bar, outro homem de 28 anos também foi algemado e preso pelos policiais militares. Segundo o registro policial, ao atender a ocorrência de ameaça, ele teria dito “o que vocês estão fazendo aqui, seus cusão”. Este homem não tinha relação alguma com o caso de ameaça, motivo da equipe da PM ter sido acionada.
Os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Aquidauana para as medidas cabíveis.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS