Após colisão lateral, condutor ameaça outro dizendo ‘cuidado, aqui é mano gordo’

Estrada de Cipolândia
O desentendimento ocorreu depois que quebrou retrovisor de automóvel na batida
Caso de ameaça e evasão do local aconteceu na madrugada desta quarta-feira (5) na MS-345, estrada que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia. Conforme o boletim de ocorrência, o condutor de 50 anos trafegava em um Fiat Uno, quando outro condutor bateu na lateral do seu carro e arrancou o retrovisor.
Segundo o registro, ambos pararam e a vítima questionou ao outro motorista sobre a colisão. O motorista saiu do carro e teria dito “cuidado com o que você fala, aqui é o mano gordo”. Após o desentendimento, ele voltou para seu carro e fugiu do local.
A vítima conseguiu anotar apenas a parte numérica da placa do automóvel, que seria prata. O caso segue para apuração.
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