Homem ameaça esfaquear ex-companheira em bar do Nova Aquidauana

Aquidauana
Agressor foi preso e aos policiais disse que só queria dar um ‘susto’ na ex
Madrugada deste domingo (16). Por volta da 1h25 uma mulher de 46 anos estava bebendo em um bar localizado no Bairro Nova Aquidauana quando seu ex-companheiro, um homem de 48 anos, se aproximou da vítima dizendo que “o estava fazendo de besta”.
Conforme o boletim de ocorrência, o agressor pegou uma faca e foi na direção da vítima, que correu e gritou por socorro. O homem se escondeu, então, em uma casa aos fundos do bar. Guarnição da Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem e a faca escorada numa parede atrás de uma porta.
Ele então admitiu o fato, mas alegou que queria apenas dar um “susto na mulher”. O homem foi preso e encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS