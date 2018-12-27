Ugo Furlan, dono da Fazenda Paraíso, de Aquidauana, faleceu em Campo Grande

Luto
O velório ocorreu ontem até às 18 horas, na Capital, e o corpo foi trasladado para a cidade de Araçatuba
Faleceu aos 87 anos o empresário Ugo Furlan, dono da Fazenda Paraíso, com sede em Aquidauana.
Ele foi um dos pioneiros de Maringá (PR) e estava internado em Campo Grande há 90 dias, onde passou por cirurgia na coluna.
O velório ocorreu ontem até às 18 horas, na Capital, e o corpo foi trasladado para a cidade de Araçatuba, no interior paulista, onde será cremado.
Ugo, que foi fundador do Hotel Cidade Verde, em Maringá, presidiu o Grêmio Esportivo Maringá e o Operário de Campo Grande.
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