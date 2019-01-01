Primeiro dia do ano será chuvoso em Aquidauana

PREVISÃO DO TEMPO
A Temperatura nesta manhã registrou 23ºC
O primeiro dia de 2019 será chuvoso em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) haverá pancadas de chuva somente pela manhã e à tarde. A temperatura mínima na região é de 23ºC. A máxima pode chegar a 35ºC.
As chuvas devem cessar apenas amanhã no município e o resto da semana o tempo ficará apenas nublado, com sol entre nuvens e sem chuvas.
Em Mato Grosso do Sul, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas no centro-norte. Nas demais áreas do estado, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS