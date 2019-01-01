Primeiro dia do ano será chuvoso em Aquidauana

O primeiro dia de 2019 será chuvoso em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) haverá pancadas de chuva somente pela manhã e à tarde. A temperatura mínima na região é de 23ºC. A máxima pode chegar a 35ºC.

As chuvas devem cessar apenas amanhã no município e o resto da semana o tempo ficará apenas nublado, com sol entre nuvens e sem chuvas.

Em Mato Grosso do Sul, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas no centro-norte. Nas demais áreas do estado, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.