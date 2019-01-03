Três bandidos encapuzados rendem idoso e roubam dinheiro e bens próximo ao aeroporto

Zona rural de Aquidauana
Um usava touca ‘ninja’ enquanto outros dois enrolaram camisetas no rosto durante assalto
A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada na manhã desta quinta-feira (3) após um idoso de 60 anos ser roubado em sua residência, localizada na zona rural de Aquidauana, próxima à pista de pouso do aeroporto. O assalto aconteceu por volta das 23h30 de ontem.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que chegaram em sua casa três indivíduos com os rostos encobertos, um usando “touca ninja”, e os outros dois enrolaram camisetas na cabeça durante o assalto.
Ainda segundo o registro policial, os bandidos estava armados e levara R$ 2.200, três celulares e um relógio de pulso. A PM de Aquidauana, Rádio Patrulha de Anastácio com apoio da Getam realizaram buscas na região, mas não encontraram os assaltantes.
O caso foi registrado na DP de Aquidauana e segue em investigação policial.
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