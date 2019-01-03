Três bandidos encapuzados rendem idoso e roubam dinheiro e bens próximo ao aeroporto

A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada na manhã desta quinta-feira (3) após um idoso de 60 anos ser roubado em sua residência, localizada na zona rural de Aquidauana, próxima à pista de pouso do aeroporto. O assalto aconteceu por volta das 23h30 de ontem.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que chegaram em sua casa três indivíduos com os rostos encobertos, um usando “touca ninja”, e os outros dois enrolaram camisetas na cabeça durante o assalto.