Casal é preso pela PM fumando maconha em frente à escola Salustio Areias

Aquidauana
Em plena luz do dia, casal levantou suspeitas e tentou correr da Polícia
Não há dia, nem hora, nem lugar para que usuários de drogas consumam entorpecentes em Aquidauana. Um casal foi abordado neste sábado (5) após ter sido flagrado pela PM fumando maconha em frente à escola Salustio Areias, localizada na Treze de Junho, Bairro Alto, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz de 24 anos e uma jovem de 18 anos de quem estava acompanhado tentaram fugir, mas foram pegos. Ele afirmou aos policiais que era o usuário e que convidou a jovem para fumar com ele.
Os policiais encontraram junto ao rapaz 130g da droga. Ele havia tentado pular o muro quando viu os policiais, mas caiu e bateu o joelho no chão. Ele foi preso em flagrante e o casal encaminhado à Depol de Aquidauana para as medidas cabíveis.
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