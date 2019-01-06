Policiais prendem traficante em flagrante com 5kg droga escondida atrás do sofá

Conforme o boletim de ocorrência, o traficante primeiro afirmou que só tinha uma porção de maconha na carteira. Em revista na residência, as equipes encontraram diversos tabletes de maconha escondida atrás do sofá, totalizando mais de 5kg do entorpecente.

A PM com apoio da Força Tática prenderam um traficante e estouraram 'boca de fumo' localizada na Joaquim Nabuco, Bairro Alto, em Aquidauana. Ao realizar a abordagem, o homem de 43 anos tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais. O caso aconteceu por volta das 11 horas deste sábado (5).

Ele acabou entregando que havia buscado cerca de 21kg de maconha no Bairro Aero Rancho com outro distribuidor e que já havia vendido quase tudo em Aquidauana e Miranda.

Testemunhas disseram aos policiais que o autor sempre ia a uma mata em frente a uma horta, poucos metros de sua casa. Ao chegar no local com o traficante, o dono da horta quis impedir a entrada dos policiais, dizendo para que “saíssem de sua propriedade”. Informado de que se tratava de ocorrência policial, o homem surtou e tentou atrapalhar o trabalho da Polícia.

Ameaçando os policiais, o dono da horta, de 34 anos, ainda os ofendeu com palavras de baixo calão e pediu os nomes de cada um, que era “de cooperativa” e iria passar os nomes para um vereador da cidade para que transferisse todos os policiais. Ele ainda afirmou “isso não vai ficar barato”.

Preso também por desacato, ambos foram encaminhados à Depol de Aquidauana e responderão pelos crimes, respectivamente.