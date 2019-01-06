Prossegue tempo quente e chuvoso neste domingo em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima deve chegar aos 34 graus
A região de Aquidauana segue com céu parcialmente nublado pela manhã, mas com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite.
Segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) neste domingo (6) a previsão indica nebulosidade e calor na região.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus Celsius e a máxima de 34 graus Celsius.
Já a umidade relativa do ar deve variar de 55% a 85%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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