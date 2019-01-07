Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:09

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Semana começa com calorão de 36°C e possibilidade de chuva á tarde

A temperatura mínima não fica abaixo de 26 °C e a umidade relativa do ar pode chegar em até 45%

Guilherme Henrique

Publicado em 07/01/2019 às 07:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A segunda semana de janeiro começa com calorão de até 36 °C em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além disso, a temperatura mínima não fica abaixo de 26°C e a umidade relativa do ar pode chegar em até 45%. 

O dia no município, conforme o instituto, começa com céu claro a parcialmente nublado. De tarde, aumentam as chances de chuva e a noite o céu fica parcialmente nublado. A mesma previsão é válida para Anastácio.

De modo geral em Mato Grosso do Sul, a segunda e terça-feira serão observadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas, especialmente à tarde, quando o calor é maior.

A partir de quarta-feira as chuvas ocorrem de forma mais isolada no sul e leste do Estado. Na quinta-feira o dia será de sol com poucas nuvens e baixa umidade à tarde.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo