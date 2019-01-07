Semana começa com calorão de 36°C e possibilidade de chuva á tarde

A segunda semana de janeiro começa com calorão de até 36 °C em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além disso, a temperatura mínima não fica abaixo de 26°C e a umidade relativa do ar pode chegar em até 45%.

O dia no município, conforme o instituto, começa com céu claro a parcialmente nublado. De tarde, aumentam as chances de chuva e a noite o céu fica parcialmente nublado. A mesma previsão é válida para Anastácio.

De modo geral em Mato Grosso do Sul, a segunda e terça-feira serão observadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas, especialmente à tarde, quando o calor é maior.

A partir de quarta-feira as chuvas ocorrem de forma mais isolada no sul e leste do Estado. Na quinta-feira o dia será de sol com poucas nuvens e baixa umidade à tarde.