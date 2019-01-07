Têm início matrículas na Rede Municipal de Aquidauana

Iniciou as matrículas na Rede Municipal de Aquidauana, os funcionários da REME estão empenhados na recepção dos pais e responsáveis. O CEMEI Professor José Rodolfo Falcão atenderá em 2019, 205 Crianças e contará com 51 funcionários, fica na rua Filinto Mulher com rua 11- Bairro Nova Aquidauana.

O prefeito Odilon Ribeiro esteve acompanhando na manhã desta segunda, o início das matrículas no CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio, na vila Pinheiro. Educação Básica da melhor qualidade, com uma grande equipe, “bom trabalho a todos e sucesso”, desejou o prefeito a todos da Rede Municipal.

MATRÍCULAS ABERTAS

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação comunica aos senhores pais ou responsáveis que as matrículas para o Ano Letivo/2019 das Escolas e Centros de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino, iniciaram nesta segunda-feira, 07 de janeiro, para alunos novos.

Os interessados devem procurar a secretaria das escolas que terão seu funcionamento das 7h às 17h.

Para a realização das matrículas é importante que os pais ou responsáveis compareçam munidos de toda documentação, no período de 07 a 25 de janeiro/2019. Informamos ainda, que estão abertas as matrículas para os Centros de Educação Infantil Dr. Antônio Arruda Sampaio, localizado na Vila Pinheiro e Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Ênio de Castro Cabral, localizado na Vila São Pedro.

Qualquer dúvida ou informação entrar em contato com a Secretaria

Municipal de Educação por meio do telefone (67) 3240-1500 ou e-mail:

gemed@aquidauana.ms.gov.br.