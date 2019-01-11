Após dez anos parado, CMEI do Santa Terezinha será inaugurado neste ano letivo

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ex-vereador Ademir Brites, será inaugurado este ano, após dez anos de paralisação das obras, e vai beneficiar as crianças moradoras do bairro Santa Terezinha e região, em Aquidauana.

De acordo com a professora Ivone Nemer, a unidade foi construída com recursos na ordem de R$ 1,2 milhão iniciais do Governo Federal, e mais R$ 550 mil do município, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, que possibilitou a conclusão.