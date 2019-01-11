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Após dez anos parado, CMEI do Santa Terezinha será inaugurado neste ano letivo

Unidade foi construída com recursos na ordem de R$ 1,2 milhão iniciais do Governo Federal, e mais R$ 550 mil do município

Renan Nucci

Publicado em 11/01/2019 às 16:41

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O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ex-vereador Ademir Brites, será inaugurado este ano, após dez anos de paralisação das obras, e vai beneficiar as crianças moradoras do bairro Santa Terezinha e região, em Aquidauana.

De acordo com a professora Ivone Nemer, a unidade foi construída com recursos na ordem de R$ 1,2 milhão iniciais do Governo Federal, e mais R$ 550 mil do município, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, que possibilitou a conclusão.

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O CMEI será inaugurado ainda este ano, pois as obras já estão prontas, restando apenas a vistoria final, o que depende do fim do recesso da prefeitura. Ela lembrou ainda que matrícula de crianças de 4 a 5 anos é obrigatória.

Além disso, Ivone destacou que em agosto passado foi inaugurado o CMEI Antônio de Arruda Sampaio, da Vila Pinheiro, que atende 185 crianças. O CMEI Enio Cabral, na Vila São Pedro, ainda não foi inaugurado, mas já está pronto, com móveis e toda estrutura. Já foram feitas 185 matrículas, e há vagas disponíveis.

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