Confusão no Nova Aquidauana termina na delegacia

Aquidauana
Um dos envolvidos diz que foi ameaçado com um facão
Briga entre homem de 37 anos e mulher de 25 anos terminou na delegacia na noite de ontem (13) no Bairro Nova Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem diz que a envolvida o ameaçou com um facão. Ela por sua vez alega que ele a ameaçou com um balaústre.
A polícia foi até o local, mas, não encontrou os materiais descritos por eles. Como não chegaram a nenhum acordo os dois foram levados para a delegacia onde a ocorrência foi registrada como vias de fato.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS