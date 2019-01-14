Confusão no Nova Aquidauana termina na delegacia

Briga entre homem de 37 anos e mulher de 25 anos terminou na delegacia na noite de ontem (13) no Bairro Nova Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem diz que a envolvida o ameaçou com um facão. Ela por sua vez alega que ele a ameaçou com um balaústre.

A polícia foi até o local, mas, não encontrou os materiais descritos por eles. Como não chegaram a nenhum acordo os dois foram levados para a delegacia onde a ocorrência foi registrada como vias de fato.