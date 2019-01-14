Mulher joga celular do marido e acaba agredida com soco no Jardim Aeroporto

Briga de casal terminou na delegacia na noite de ontem (13) no Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, a mulher de 24 anos procurou a polícia e detalhou que, jogou o celular do marido, de 43 anos, dentro de uma panela cheia de água. Em seguida, o homem a agrediu com um soco no rosto.

Com o golpe, a mulher caiu e ao se levantar agrediu o homem com dois socos no rosto, provocando cortes na boca dele.

O homem então saiu de casa e foi até a casa de sua sogra, onde a polícia foi chamada. Contudo, quando militares chegaram no local o rapaz já havia fugido.

*Com informações de Francis Leone