Mulher joga celular do marido e acaba agredida com soco no Jardim Aeroporto

Aquidauana
Caso aconteceu por volta das 21h de ontem
Briga de casal terminou na delegacia na noite de ontem (13) no Jardim Aeroporto, em Aquidauana.
Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, a mulher de 24 anos procurou a polícia e detalhou que, jogou o celular do marido, de 43 anos, dentro de uma panela cheia de água. Em seguida, o homem a agrediu com um soco no rosto.
Com o golpe, a mulher caiu e ao se levantar agrediu o homem com dois socos no rosto, provocando cortes na boca dele.
O homem então saiu de casa e foi até a casa de sua sogra, onde a polícia foi chamada. Contudo, quando militares chegaram no local o rapaz já havia fugido.
*Com informações de Francis Leone
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