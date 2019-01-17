Com 37,7°C, Aquidauana e Água Clara são as mais quentes de MS em 2019

Conforme dados do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), as maiores temperaturas registradas na primeira quinzena de janeiro no estado foram verificadas em Aquidauana e Água Clara, com 37,7°C nos dias 14 e 15 de janeiro, respectivamente.

Chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta estimativas para possíveis mudanças no tempo a partir de sexta-feira (18) em Mato Grosso do Sul. De acordo com o instituto, o final de semana promete ser nublado com pancadas de chuvas em todo o Estado e com possibilidade de chuva forte nas regiões norte, bolsão e central. Ao longo do fim de semana, a temperatura mínima prevista poderá chegar a 19°C e a temperatura máxima chegando a 35°C.

A atuação do bloqueio atmosférico verificado desde o início do ano, dificultou a formação de chuvas generalizadas em Mato Grosso do Sul. As chuvas registradas ao longo desta primeira quinzena de janeiro ocorreram em forma de pancadas isoladas.

As regiões norte e sul de Mato Grosso do Sul já possuem acumulados de chuvas que superaram a média histórica no período, conforme informações divulgadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).