Jovem suspeito de embriaguez bate o carro em muro e deixa casa sem energia

Aquidauana
Acidente aconteceu na manhã deste sábado e mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros
Manhã deste sábado (19) registrou acidente na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado às 8h15 para atender a ocorrência de um rapaz de 20 anos, condutor de um Chevrolet prisma, que colidiu em um muro de uma residência no local.
Informações preliminares dão conta de que o jovem estaria embriagado. Testemunhas disseram que o condutor saiu do carro vomitando muito e com forte odor de bebida alcoólica.
O rapaz perdeu o controle do veículo e bateu no muro onde ficava o padrão de energia da casa. Os moradores ficaram sem energia elétrica após o acidente.
O motorista foi imobilizado e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana. O veículo que dirigia também está em seu nome e com placas da cidade.
*Com informações de Francis Leone
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