Jovem suspeito de embriaguez bate o carro em muro e deixa casa sem energia

Manhã deste sábado (19) registrou acidente na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado às 8h15 para atender a ocorrência de um rapaz de 20 anos, condutor de um Chevrolet prisma , que colidiu em um muro de uma residência no local.

Informações preliminares dão conta de que o jovem estaria embriagado. Testemunhas disseram que o condutor saiu do carro vomitando muito e com forte odor de bebida alcoólica.