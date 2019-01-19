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Aquidauana

Jovem suspeito de embriaguez bate o carro em muro e deixa casa sem energia

Acidente aconteceu na manhã deste sábado e mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/01/2019 às 09:40

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Manhã deste sábado (19) registrou acidente na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado às 8h15 para atender a ocorrência de um rapaz de 20 anos, condutor de um Chevrolet prisma, que colidiu em um muro de uma residência no local.

Informações preliminares dão conta de que o jovem estaria embriagado. Testemunhas disseram que o condutor saiu do carro vomitando muito e com forte odor de bebida alcoólica.

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O rapaz perdeu o controle do veículo e bateu no muro onde ficava o padrão de energia da casa. Os moradores ficaram sem energia elétrica após o acidente.

O motorista foi imobilizado e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana. O veículo que dirigia também está em seu nome e com placas da cidade.

*Com informações de Francis Leone

 

 

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