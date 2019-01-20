Missa de Ação de Graças reúne centenas de fiéis e marca despedida do padre Thiago

Aquidauana
Além disso, a celebração também marcou a inauguração do Museu de Arte Sacra – Lourdes Ribeiro Fragelli
A Missa de Ação de Graças na manhã deste domingo (20) reuniu dezenas de fiéis, que foram até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição em Aquidauana para se despedirem do padre Thiago Palmeira Machado.
Além disso, a celebração também marcou a inauguração do Museu de Arte Sacra – Lourdes Ribeiro Fragelli e a formatura dos novos acólitos.
Ainda na missa, o prefeito Odilon Ribeiro fez questão de agradecer em nome de toda a cidade todo o trabalho feito pelo pároco.
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Programação em Anastácio
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