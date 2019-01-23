MS teve 45ºC de sensação térmica em Aquidauana e Brasilândia

Mais quente do Brasil
No último dia 14, Aquidauna liderou o ranking das dez cidades mais quentes do Brasil quando os termômetros registraram 37,7ºC
Estado mais quente do país ontem (22), Mato Grosso do Sul teve sensação térmica de 45ºC em Aquidauna e Brasilândia. Nas duas cidades as temperaturas máximas atingiram 40ºC e 39,8ºC, respectivamente.
No último dia 14 Aquidauna também havia liderado o ranking das dez cidades mais quentes do Brasil, quando os termômetros registraram 37,7ºC, mas a sensação foi 42º graus, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Hoje, as cidades de Bela Vista (39ºC) e Água Clara (38,3ºC) também registraram 44ºC e 42ºC de sensação térmica, conforme o meteorologista da Uniderp, Natalio Abrahão Filho. Em Porto Murtinho, os termômetros marcaram 39,0°C.
Já a Cidade Morena, também esteve entre as três capitais mais quentes do Centro-Oeste, desde o começo do ano, seguida por Brasília (31,4°C) e Goiânia (35,8°C), segundo compilamento do Climatempo.
Na Capital a máxima foi de 36,7ºC e sensação térmica de 40ºC. O recorde anterior em Campo Grande era 35,1°C no dia 16 de janeiro. Com a média geral de 40ºC durante o dia, Mato Grosso do Sul também foi a região mais quente do país, ainda segundo o Climatempo.
Previsão - A semana vai seguir muito quente em praticamente todas as áreas da Região Centro-Oeste. Até pelo menos sexta-feira (25), a previsão continua indicando dias com muito sol e possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
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