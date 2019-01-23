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MS teve 45ºC de sensação térmica em Aquidauana e Brasilândia

No último dia 14, Aquidauna liderou o ranking das dez cidades mais quentes do Brasil quando os termômetros registraram 37,7ºC

Guilherme Henrique

Publicado em 23/01/2019 às 07:42

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Estado mais quente do país ontem (22), Mato Grosso do Sul teve sensação térmica de 45ºC em Aquidauna e Brasilândia. Nas duas cidades as temperaturas máximas atingiram 40ºC e 39,8ºC, respectivamente. 

No último dia 14 Aquidauna também havia liderado o ranking das dez cidades mais quentes do Brasil, quando os termômetros registraram 37,7ºC, mas a sensação foi 42º graus, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Hoje, as cidades de Bela Vista (39ºC) e Água Clara (38,3ºC) também registraram 44ºC e 42ºC de sensação térmica, conforme o meteorologista da Uniderp, Natalio Abrahão Filho. Em Porto Murtinho, os termômetros marcaram 39,0°C. 

Já a Cidade Morena, também esteve entre as três capitais mais quentes do Centro-Oeste, desde o começo do ano, seguida por Brasília (31,4°C) e Goiânia (35,8°C), segundo compilamento do Climatempo. 

Na Capital a máxima foi de 36,7ºC e sensação térmica de 40ºC. O recorde anterior em Campo Grande era 35,1°C no dia 16 de janeiro. Com a média geral de 40ºC durante o dia, Mato Grosso do Sul também foi a região mais quente do país, ainda segundo o Climatempo.

Previsão - A semana vai seguir muito quente em praticamente todas as áreas da Região Centro-Oeste. Até pelo menos sexta-feira (25), a previsão continua indicando dias com muito sol e possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

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