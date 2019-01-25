Pelo Sisu, IFMS de Aquidauana oferece 120 vagas em três cursos

O Ministério da Educação (MEC) decidiu estender o prazo final das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até o próximo domingo, 27. A íntegra da nota oficial sobre o assunto está disponível na página do MEC.

Outra mudança anunciada é que a partir de agora a atualização das notas de corte só será feita à zero hora (horário de Brasília) e não mais em quatro horários ao longo do dia.

Pela seleção, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta mil vagas em 17 cursos. As opções são para licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os interessados devem se inscrever pela Página do Sisu.

Podem concorrer às vagas aqueles que prestaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O edital nº 084/2018, com todas as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Ações Afirmativas (cotas) - Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também tem uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga. A relação dos municípios contemplados consta no edital do processo seletivo.

A opção por qualquer uma das ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.

Cronograma - A divulgação do resultado continua prevista para a próxima segunda-feira, 28, conforme calendário divulgado anteriormente.

As matrículas no IFMS deverão ser feitas entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro.

Candidatos não selecionados poderão participar da lista de espera. A manifestação deverá ser feita na página do Sisu entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

Quadro de cursos e vagas