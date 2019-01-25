Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:26

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Pelo Sisu, IFMS de Aquidauana oferece 120 vagas em três cursos

Ministério da Educação estendeu o prazo final das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até domingo, 27. IFMS oferta mil vagas em dez municípios.

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2019 às 15:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Ministério da Educação (MEC) decidiu estender o prazo final das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até o próximo domingo, 27. A íntegra da nota oficial sobre o assunto está disponível na página do MEC.

Outra mudança anunciada é que a partir de agora a atualização das notas de corte só será feita à zero hora (horário de Brasília) e não mais em quatro horários ao longo do dia.

Pela seleção, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta mil vagas em 17 cursos. As opções são para licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os interessados devem se inscrever pela Página do Sisu.

Podem concorrer às vagas aqueles que prestaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O edital nº 084/2018, com todas as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Ações Afirmativas (cotas) - Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também tem uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga. A relação dos municípios contemplados consta no edital do processo seletivo.

A opção por qualquer uma das ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.

Cronograma - A divulgação do resultado continua prevista para a próxima segunda-feira, 28, conforme calendário divulgado anteriormente. 

As matrículas no IFMS deverão ser feitas entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro.

Candidatos não selecionados poderão participar da lista de espera. A manifestação deverá ser feita na página do Sisu entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

Quadro de cursos e vagas

Município Curso Turno Vagas
Aquidauana Bacharelado em Engenharia Civil Integral 40
Tecnologia em Redes de Computadores Noturno 40
Tecnologia em Sistemas para Internet Noturno 40
Campo Grande Tecnologia em Sistemas para Internet Noturno 40
Corumbá Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Matutino 40
Noturno 40
Tecnologia em Processos Metalúrgicos Noturno 40
Coxim Tecnologia em Alimentos Noturno 40
Bacharelado em Engenharia de Pesca Noturno 40
Licenciatura em Química Noturno 40
Tecnologia em Sistemas para Internet Noturno 40
Dourados Tecnologia em Jogos Digitais Noturno 40
Jardim Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo Integral 40
Licenciatura em Computação Noturno 40
Naviraí Bacharelado em Agronomia Integral 40
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40
Nova Andradina Bacharelado em Agronomia Integral 40
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40
Tecnologia em Produção de Grãos Matutino 40
Ponta Porã Bacharelado em Agronomia Integral 40
Tecnologia em Gestão do Agronegócio Noturno 40
Três Lagoas Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40
Tecnologia em Automação Industrial Noturno 40
Bacharelado em Engenharia de Computação Integral 40
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação Integral 40

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo