Pelo Sisu, IFMS de Aquidauana oferece 120 vagas em três cursos

Educação
Ministério da Educação estendeu o prazo final das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até domingo, 27. IFMS oferta mil vagas em dez municípios.
O Ministério da Educação (MEC) decidiu estender o prazo final das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até o próximo domingo, 27. A íntegra da nota oficial sobre o assunto está disponível na página do MEC.
Outra mudança anunciada é que a partir de agora a atualização das notas de corte só será feita à zero hora (horário de Brasília) e não mais em quatro horários ao longo do dia.
Pela seleção, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta mil vagas em 17 cursos. As opções são para licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
Os interessados devem se inscrever pela Página do Sisu.
Podem concorrer às vagas aqueles que prestaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.
O edital nº 084/2018, com todas as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.
Ações Afirmativas (cotas) - Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.
O IFMS também tem uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga. A relação dos municípios contemplados consta no edital do processo seletivo.
A opção por qualquer uma das ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.
Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.
Cronograma - A divulgação do resultado continua prevista para a próxima segunda-feira, 28, conforme calendário divulgado anteriormente.
As matrículas no IFMS deverão ser feitas entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro.
Candidatos não selecionados poderão participar da lista de espera. A manifestação deverá ser feita na página do Sisu entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro.
Quadro de cursos e vagas
|Município
|Curso
|Turno
|Vagas
|Aquidauana
|Bacharelado em Engenharia Civil
|Integral
|40
|Tecnologia em Redes de Computadores
|Noturno
|40
|Tecnologia em Sistemas para Internet
|Noturno
|40
|Campo Grande
|Tecnologia em Sistemas para Internet
|Noturno
|40
|Corumbá
|Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Matutino
|40
|Noturno
|40
|Tecnologia em Processos Metalúrgicos
|Noturno
|40
|Coxim
|Tecnologia em Alimentos
|Noturno
|40
|Bacharelado em Engenharia de Pesca
|Noturno
|40
|Licenciatura em Química
|Noturno
|40
|Tecnologia em Sistemas para Internet
|Noturno
|40
|Dourados
|Tecnologia em Jogos Digitais
|Noturno
|40
|Jardim
|Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
|Integral
|40
|Licenciatura em Computação
|Noturno
|40
|Naviraí
|Bacharelado em Agronomia
|Integral
|40
|Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Noturno
|40
|Nova Andradina
|Bacharelado em Agronomia
|Integral
|40
|Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Noturno
|40
|Tecnologia em Produção de Grãos
|Matutino
|40
|Ponta Porã
|Bacharelado em Agronomia
|Integral
|40
|Tecnologia em Gestão do Agronegócio
|Noturno
|40
|Três Lagoas
|Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Noturno
|40
|Tecnologia em Automação Industrial
|Noturno
|40
|Bacharelado em Engenharia de Computação
|Integral
|40
|Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação
|Integral
|40
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