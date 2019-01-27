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Corretor de fazenda é vítima de roubo, mas consegue socorro na aldeia Tico Lipú

Camionete da vítima de 57 anos foi abandonada após ele ter se jogado do veículo e conseguido fugir

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/01/2019 às 09:07

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Caso de roubo foi registrado neste sábado (26) na Ru Antônio Campelo, Aeroporto, próximo à aldeia Tico Lipú, em Aquidauana. Por volta das 17h40, a Polícia Militar foi acionada por moradores da aldeia após o pedido de socorro de um corretor de fazendas de 57 anos que havia acabado de ser vítima de assalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corretor pediu aos moradores que acionassem a Polícia, pois duas pessoas haviam roubado sua camionete, uma L200 de cor verde. Os autores do crime ainda estariam perseguindo a vítima.

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Segundo o registro policial, a vítima teve que se esconder próximo a um mercadinho nas imediações da aldeia. Assim que a equipe da PM chegou ao local, conversou com a vítima. Os autores teriam feito contato entre 12h40 e 13h20, por meio de ligações de celular, marcando encontro em local próximo a um supermercado da cidade, para que o corretor pudesse mostrar a propriedade que estava à venda.

Os dois homens então entraram no veículo da vítima para ver o local. Próximo à saída de Cipolândia, anunciaram o assalto e que era para o corretor encostar o veículo. Ao ver que um dos autores colocava a mão na cintura, o corretor se jogou da camionete e correu para uma mata.

Os assaltantes teriam, então, abandonado o veículo em frente ao Poliesportivo de Aquidauana. De acordo com a vítima, os autores deixaram o carro, um sedan vermelho, em Anastácio. A PM fez rondas na região, mas não localizou os autores.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, um dos autores do crime teria ligado para a vítima com seu celular pessoal, e teve a foto de perfil do WhatsApp reconhecida pelo corretor. A Polícia Civil investiga o caso.

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