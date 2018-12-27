Suspeito de roubo morre em troca de tiros com a PM

Thiago Antônio dos Santos Pedre, de 30 anos, natural de Araçatuba (SP), morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar na tarde de ontem, em Três Lagoas. Suspeito de vários crimes, ele havia sido reconhecido por vítimas de um roubo e resistiu à abordagem.

De acordo com o site Hoje Mais, o rapaz usava uma moto para praticar assaltos no município e, ao ser abordado pela PM, fugiu rumo ao residencial Novo Oeste. Durante a fuga, ele atirou contra pessoas que estavam próximas e chegou a disparar até mesmo contra o próprio pé.

Em seguida, atirou contra os policiais que reagiram. "De pronto a Policia Militar teve que agir para salvaguardar a vida das pessoas que estavam próximas e da própria guarnição”, disse o major Ênio Soares, ao Hoje Mais. A arma que ele usava ficou caída ao lado do corpo. O caso é investigado.