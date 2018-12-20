Rapaz é esfaqueado por vizinho idoso e morre antes da chegada do Resgate

Romário Lopes Gomes, 24 anos, foi esfaqueado e morto ao lado da casa onde morava com a mãe, a mulher e o filho de 2 anos e 8 meses, na Rua Francisco de Castro, Bairro Guanandi, às 20h30 desta quarta-feira (19). Segundo informações da própria mãe da vítima, Inácia Lopes (65) que falou ao jornal O Pantaneiro sobre o assassinato do filho, o motivo da facada dada por Juarez Duarte ima, vizinho idoso de 63 anos, teria sido fútil, após se desentender com o irmão de Romário.

Segundo o relato da testemunha, que viu o momento em que o filho foi esfaqueado, o irmão de Romário estaria indo para um bar, quando teria batido o pedal da bicicleta no muro de Juarez. Enfurecido, o idoso passou a discutir com o irmão, quando Romário saiu da casa e logo foi esfaqueado por Juarez.