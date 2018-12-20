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Rapaz é esfaqueado por vizinho idoso e morre antes da chegada do Resgate

Por motivo fútil, idoso de 63 anos mata rapaz de 24 anos no Bairro Guanandy

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/12/2018 às 10:16

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Romário Lopes Gomes, 24 anos, foi esfaqueado e morto ao lado da casa onde morava com a mãe, a mulher e o filho de 2 anos e 8 meses, na Rua Francisco de Castro, Bairro Guanandi, às 20h30 desta quarta-feira (19). Segundo informações da própria mãe da vítima, Inácia Lopes (65) que falou ao jornal O Pantaneiro sobre o assassinato do filho, o motivo da facada dada por Juarez Duarte ima, vizinho idoso de 63 anos, teria sido fútil, após se desentender com o irmão de Romário.

Segundo o relato da testemunha, que viu o momento em que o filho foi esfaqueado, o irmão de Romário estaria indo para um bar, quando teria batido o pedal da bicicleta no muro de Juarez. Enfurecido, o idoso passou a discutir com o irmão, quando Romário saiu da casa e logo foi esfaqueado por Juarez.

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No boletim de ocorrência consta que a PM foi acionada e quando chegou ao local, o Resgate do Corpo de Bombeiros já estava no local. Entretanto, Romário sofreu um golpe no coração e morreu minutos depois no local.

O irmão da vítima tentou conter Juarez com pedradas, tijolada e o pressionando com uma cadeira até a chegada dos policiais que o prenderam em flagrante, conforme o relato da mãe. No registro policial, o irmão de Romário teria sido alvejado com duas balas de borracha para findar as agressões contra o autor do assassinato e foi conduzido ao PS de Aquidauana. Ambos foram conduzidos à Delegacia, o idoso que matou Romário e o irmão da vítima. O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

 

 

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