Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:58

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Rapaz é esfaqueado duas vezes e fica com as vísceras expostas em clube dançante

A tentativa de homicídio aconteceu na madrugada deste domingo; o agressor fugiu de táxi

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/12/2018 às 11:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Madrugada violenta neste domingo (2) em Aquidauana. Por volta das 3h30, o Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de tentativa de homicídio em clube dançante localizado no Jardim Progresso em Anastácio.

Após desentendimento, um rapaz de 23 anos foi esfaqueado duas vezes por outro de 18 anos. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida duas vezes com uma facada abaixo da axila esquerda e outra no abdômen. Quando os Bombeiros chegaram ao local, o rapaz estava com as vísceras expostas por conta do corte na barriga.

Leia Também

• Homem é agredido com botijão, socos e esfaqueado pelo irmão em Aquidauana

• Jovem é esfaqueado após discussão enquanto assistia a jogo de futebol na TV

• Rapaz de 28 anos é esfaqueado em frente ao Campo do Vovô, no Nova Aquidauana

Um segurança do local informou aos policiais que o agressor havia fugido do local em um táxi. Ele anotou o modelo e a placa. Após investigação, o taxista foi localizado e indicou a casa onde o suspeito teria ficado após o crime.

A PM foi até o local informado e encontrou a mulher do autor do crime, uma adolescente de 15 anos, que não soube informar onde estava o agressor. O casal estava no clube e voltaram de táxi para casa. Após isso, o autor do crime segue foragido.

Estado de saúde da vítima

O rapaz esfaqueado foi encaminhado ao Pronto Socorro do hospital da cidade e teve que passar por cirurgia, por conta das lesões graves que sofreu. Até o momento, seu estado de saúde é estável. A Polícia investiga o caso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo