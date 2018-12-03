Rapaz é esfaqueado duas vezes e fica com as vísceras expostas em clube dançante

Anastácio
A tentativa de homicídio aconteceu na madrugada deste domingo; o agressor fugiu de táxi
Madrugada violenta neste domingo (2) em Aquidauana. Por volta das 3h30, o Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de tentativa de homicídio em clube dançante localizado no Jardim Progresso em Anastácio.
Após desentendimento, um rapaz de 23 anos foi esfaqueado duas vezes por outro de 18 anos. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida duas vezes com uma facada abaixo da axila esquerda e outra no abdômen. Quando os Bombeiros chegaram ao local, o rapaz estava com as vísceras expostas por conta do corte na barriga.
Um segurança do local informou aos policiais que o agressor havia fugido do local em um táxi. Ele anotou o modelo e a placa. Após investigação, o taxista foi localizado e indicou a casa onde o suspeito teria ficado após o crime.
A PM foi até o local informado e encontrou a mulher do autor do crime, uma adolescente de 15 anos, que não soube informar onde estava o agressor. O casal estava no clube e voltaram de táxi para casa. Após isso, o autor do crime segue foragido.
Estado de saúde da vítima
O rapaz esfaqueado foi encaminhado ao Pronto Socorro do hospital da cidade e teve que passar por cirurgia, por conta das lesões graves que sofreu. Até o momento, seu estado de saúde é estável. A Polícia investiga o caso.
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