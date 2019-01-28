Semana começa com céu nublado e possibilidade de chuva em Aquidauana

A semana começou com previsão de céu nublado e possibilidade de chuva de manhã e à tarde em Aquidauana, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No entanto, a temperatura máxima pode alcançar até 34ºC. A mínima não fica abaixo de 23ºC. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 45%.

Além da chuva, à tarde podem ocorrer trovoadas isoladas.