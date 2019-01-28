Semana começa com céu nublado e possibilidade de chuva em Aquidauana

Aquidauana
Além da chuva, à tarde podem ocorrer trovoadas isoladas
A semana começou com previsão de céu nublado e possibilidade de chuva de manhã e à tarde em Aquidauana, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
No entanto, a temperatura máxima pode alcançar até 34ºC. A mínima não fica abaixo de 23ºC. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 45%.
Além da chuva, à tarde podem ocorrer trovoadas isoladas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS