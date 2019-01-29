Mulher é presa com smartphone furtado no Centro de Aquidauana

Crime
Ela confessou o crime para á polícia
Mulher de 52 anos - que não teve o nome divulgado pela polícia - foi presa na tarde de ontem (28) por ter furtado um smartphone de dentro de uma loja localizada na Área Central de Aquidauana.
A prisão foi realizada por equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM. Segundo divulgado pela PM, a ação teve início quando a equipe policial recebeu a informação da própria vítima sobre o furto de seu aparelho dentro de uma loja no Centro da cidade.
A vítima disse ainda que, com a ajuda dos funcionários da loja onde estava, reconheceram a suspeita por meio das imagens do circuito de segurança do estabelecimento. Segundo ela, travava-se de uma mulher que também trabalha no Centro Comercial de Aquidauana.
Com as informações recebidas, policiais foram até o estabelecimento comercial onde a suspeita. Lá, ela confessou que furtou o aparelho.
Pelo crime cometido, a mulher foi presa e o smartphone recuperado, sendo ambos entregues à Delegacia de Polícia de Aquidauana.
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