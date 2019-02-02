Mesmo com sol “tímido”, calorão pode ser de 36°C neste sábado em Aquidauana

Depois de uma chuvinha durante a madrugada para aliviar o calorão, o sabadão (2) começou com céu nublado e sol “tímido”.

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que a máxima alcance até 36°C. Já a mínima não fica abaixo de 26°C.

De tarde pode chover mais e a umidade do ar oscila entre 40% e 70%.