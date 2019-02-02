Mesmo com sol “tímido”, calorão pode ser de 36°C neste sábado em Aquidauana

Clima
De tarde pode chover mais e a umidade do ar oscila entre 40% e 70%
Depois de uma chuvinha durante a madrugada para aliviar o calorão, o sabadão (2) começou com céu nublado e sol “tímido”.
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que a máxima alcance até 36°C. Já a mínima não fica abaixo de 26°C.
De tarde pode chover mais e a umidade do ar oscila entre 40% e 70%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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