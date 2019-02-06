Prefeito de Aquidauana decreta luto oficial de 7 dias pela morte do Padre Thiago

Homenagem
O ex-pároco de Aquidauana morreu pela manhã de ontem em decorrência de uma crise aguda de pancreatite
O prefeito de Aquidauana Odilon Ferraz Ribeiro publicou ontem (5) o decreto municipal que institui luto oficial de 7 dias pela morte do padre Thiago Palmeira Machado.
No decreto, o prefeito considera “os relevantes e preciosos trabalhos dedicados à comunidade Aquidauanense no decorrer de sua vida como pároco da Igreja Católica local e a tristeza, consternamento geral da comunidade Aquidauanense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável líder religioso dotado de ilibado e inafastável espírito público”.
O ex-pároco de Aquidauana morreu pela manhã de ontem em decorrência de uma crise aguda de pancreatite. Em forma de vigília, ele é velado desde às 23h30 de ontem (5).
A última missa de corpo presente pela morte do padre Thiago Palmeira Machado será realizada a partir das 10h desta quarta-feira (6) na Igreja Matriz de Aquidauana.
Após celebração, o corpo será levado à Curitiba (PR), onde ocorrerá o sepultamento.
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