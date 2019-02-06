Prefeito de Aquidauana decreta luto oficial de 7 dias pela morte do Padre Thiago

O prefeito de Aquidauana Odilon Ferraz Ribeiro publicou ontem (5) o decreto municipal que institui luto oficial de 7 dias pela morte do padre Thiago Palmeira Machado.

No decreto, o prefeito considera “os relevantes e preciosos trabalhos dedicados à comunidade Aquidauanense no decorrer de sua vida como pároco da Igreja Católica local e a tristeza, consternamento geral da comunidade Aquidauanense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável líder religioso dotado de ilibado e inafastável espírito público”.