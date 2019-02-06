Na última despedida, prefeito confirma realização de projeto sugerido por Padre Thiago

O cortejo do Padre Thiago Machado seguiu da Igreja Matriz Imaculada Conceição até o Aeroclube de Aquidauana, de onde o corpo segue para Curitiba-PR. Entre as últimas despedidas, a confirmação de realização de um projeto de paisagismo deixado como sugestão pelo padre.

"A nossa cidade está muito triste, um rapaz jovem de 29 anos que cumpriu sua missão como pároco da nossa igreja, um ser humano maravihoso, determinado em salvar a sociedade, a família e que lutou incansavelmente para fazer da nossa Igreja cada vez mais bonita e forte. Agora cumpriu sua missão. É muito difícil, a gente conviveu muito, as campanhas da igreja católica, sempre arrecadando recursos não só para igreja, cansou de ajudar o hospital da cidade. Em 2018, depois da enchente, a primeira pessoa a abrir as portas do salão paroquial, ajudou com donativos. Esse era o padre Thiago, um homem de Deus, o que sobra é a dor e saudade", disse.

Na página do Facebook, o prefeito lembrou que Padre Thiago havia deixado uma sugestão de projeto, que será colocado em prática

"Começamos de forma desastrada por minha parte, tenho que eximir o padre e a igreja. Agimos errado na retirada das árvores e vamos fazer um paisagismo bonito. Por que a retirada das árvores? Porque a nossa igreja é um cartão postal do Estado, quando se fala em Aquidauana sempre tem a foto da igreja católica Imaculada Conceição. O projeto ficou pronto essa semana, não deu tempo de apresentar para ele. Enviei ontem, mas ele não pode visulaizar porque já estava em tratamneto no hospital. Mas vamos realizar esse último desejo do nosso amigo", disse.

Dom João Gilberto pontuou a alegria do pároco em anunciar a fé.

"Eu como bispo da Diocese de Jardim, já passando pelo sexto ano, tive a graça de contar com o trabalho dele frente a paróquia de Aquidauana, junto com seus confrades, e também lá na diocese de Jardim, onde foi o primeiro juiz eclesiástico. Muito capacitado e disposto ao trabalho da igreja, com carisma religioso como redentorista para anunciar a fé. A gente via isso, essa alegria mesmo nos momentos difíceis. Fica no nosso coração esse período que ele ficou em Aquidauana e na diocese de Jardim. Louvamos a Deus pelo dom da vida dele, pelo tempo que ele existiu entre nós. Ele já estava começando uma nova etapa como religioso, mas chegou seu tempo de perigrino e ele vai para a eternidade, agradecemos a Deus, a todos, a comunidade, a manifestação de fé, de amizades. Como não podemos mais agradecer em vida, mas ele saiu daqui com as homenagens, fica seu nome escrito em nossos corações", disse.