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Velório às 23h30

De normas à economia de paróquia, conheça ações lideradas pelo padre Thiago

Velório em forma de vigília terá início às 23h30 na Igreja Matriz de Aquidauana; Ainda estão programadas, 4 missas de corpo presente que iniciarão na madrugada, às 1h, 3h, 6h e por fim às 10h.

Daniele Valentin

Publicado em 05/02/2019 às 16:51

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Aquidauana recebeu na manhã desta terça-feira (5) a triste notícia da morte do padre Thiago Machado, que atuou por oito anos na cidade pantaneira. Apesar da pouca idade, o missionário redentorista desenvolveu muitas ações na Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
 
O padre faleceu nesta manhã durante uma crise de pancreatite. Ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias em um hospital de Campo Grande. O velório em forma de vigília terá início às 23h30 na Igreja Matriz de Aquidauana. Ainda estão programadas, quatro missas de corpo presente que iniciarão na madrugada, às 1h, 3h, 6h e por fim às 10h.
 
Muitos não sabem, mas padre Thiago criou e apoiou benfeitorias que vão de normas de funcionamento administrativo à economia da paróquia nos anos em que esteve na liderança. Confira lista abaixo:
 
Criação da Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição – ABIMC, da qual foi Presidente e apoiou, juntamente com uma Equipe de Leigos Voluntários, a Formação Prévia, a sua Estruturação Jurídica, Parcerias, Local Para a Sede, Etc.
 
Organizou e Elaborou Documentos Normativos Para O Funcionamento Administrativo e Econômico  da Paróquia, Em Consonância com as Exigências de Igreja E Direito Canônico. Foram elaborados:
-Estatuto do Conselho Paroquial para Assuntos Administrativos e Econômicos – COPAE da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Aquidauana-MS.
-Diretrizes Para Assuntos Administrativos e Econômicos Da Paróquia Nossa Senhora da Conceição De Aquidauana-MS
-Estatuto do Conselho  Pastoral de Comunidade – CPC
-Estatuto do Conselho  Pastoral de Comunidade – CPC
-Regimento Interno da Assembleia Paroquial de Pastoral
-Estabeleceu a nomeação de todas as coordenações de comunidades e pastorais através de Decretos, priorizando assim a organização da Paróquia.
 
Através das referidas Diretrizes, descentralizou as decisões através dos respectivos Conselhos, atuando de forma mais democrática e participativa.
 
Incluiu no CPP – Conselho Pastoral Paroquial, mensais, parte  formativa nas reuniões mensais e não somente informativa, enfatizando a Pastoral de Conjunto e Pastoral Orgânica, em conformidade com o Documento 100 e 104 da CNBB.
 
Reorganizou as Diretrizes e fortaleceu a Motivação e entendimento das dimensões do Dízimo na Paróquia, através de Formações Específicas e da Elaboração de  Diretrizes para o funcionamento do Dízimo Paróquia, em consonância com o Documento 106 da CNBB.
Enfatizou a dimensão caritativa do Dízimo, organizando doações para auxiliar entidades sociais (Hospital, Asilo);
Foi designado responsável pelo Trabalho do Dízimo na Diocese, realizando formações nas diversas Paróquias.
 
Apoiou, através de Decreto, a instalação da Escola de Evangelização Santo André na Paróquia.
 
Criou uma Equipe Paroquial de Patrimônio, com o objetivo de realizar o levantamento e registro de todos os bens móveis e imóveis das Comunidades da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
 
Implantou a Pastoral da Acolhida na Paróquia, funcionando em algumas comunidades, com formações prévias aos membros.
 
Apoiou a implantação do Projeto “Doutores da Alegria”
 
Liderou, com o apoio de toda a comunidade da Paróquia, o grande desafio de realizar a troca de todos os vitrais da Igreja Matriz, realizando uma obra de alto valor, revitalizando assim um patrimônio histórico e cultural da cidade de Aquidauana, além das reformas do prédio da igreja Matriz que é um cartão postal de Aquidauana.
 
Apoiou a realização das Campanhas da Fraternidade através da interação com as Escolas e Sociedade, com passeatas, Fórum de Debates; Feira da Fraternidade, Festa de São João, entre outras.
 
Implantou a Novena Nossa Senhora Desatadora dos nós na comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição, a qual consistiu em fortíssimos momentos de espiritualidade, com muitos testemunhos de milagres pela interseção de Nossa Senhora Desatadora dos nós.
 
Apoiou como Pároco, através da coordenação do Missionário Redentorista Padre Sérgio, a criação e organização do SAV – Serviço de Animação Vocacional, bem como a criação e organização dos Serviços das Fraternidades Santa Rosa de Lima e Fraternidade São Clemente, as quais agregaram dezenas de jovens para servir a Igreja.
 
Apoiou a manutenção do ECC – Encontro de Casais com Cristo e do SEGUE-ME - Encontro de Jovens com Cristo, atuando como líder espiritual.
 
Manteve a formação anual para Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, incluindo a participação de muitos jovens para o serviço do altar, o que não existia na Paróquia.
 
Estabeleceu parcerias com o Poder Público Local (Executivo, Legislativo e Judiciária) proporcionando uma relação harmônica e de fraternidade em prol de toda a comunidade local.
Idealizou e criou, com apoio dos leigos paroquianos, a primeira Exposição de Arte Sacra Imaculada Conceição.
 
Através de sua liderança, foi a Primeira Paróquia da Diocese a implantar o ano Litúrgico na catequese.
 
Fortaleceu as formações para as coordenações e Pastorais.
 
Em acordo com as coordenações de comunidades e do COPAE, reduziu de 70% para 60% o repasse das comunidades para a Paróquia, como estratégia de fortalecimento das comunidades.
 
Atualizou a Pastoral da Comunicação na Paróquia, com um trabalho de evangelização através das mídias, redes sociais, incluindo programa de rádio diário.
 
Priorizou a realização de Retiros Espirituais, voltados para as lideranças da Paróquia, com o propósito de alicerçar a fé, a espiritualidade e motivação no exercício de liderança nas pastorais e comunidades.
 
Realizou no ano de 2018 o casamento comunitário, atendendo 20 casais do município, realizado com formações prévias alicerçadas na preparação espiritual, culminando com uma linda cerimônia.
 
Concluiu a reforma do Centro Pastoral da Criança no Jardim Aeroporto.
 
Foi designado para atuar como Juiz da Câmara Eclesiástica. 
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