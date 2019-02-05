De normas à economia de paróquia, conheça ações lideradas pelo padre Thiago

Aquidauana recebeu na manhã desta terça-feira (5) a triste notícia da morte do padre Thiago Machado, que atuou por oito anos na cidade pantaneira. Apesar da pouca idade, o missionário redentorista desenvolveu muitas ações na Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

O padre faleceu nesta manhã durante uma crise de pancreatite. Ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias em um hospital de Campo Grande. O velório em forma de vigília terá início às 23h30 na Igreja Matriz de Aquidauana. Ainda estão programadas, quatro missas de corpo presente que iniciarão na madrugada, às 1h, 3h, 6h e por fim às 10h.

Muitos não sabem, mas padre Thiago criou e apoiou benfeitorias que vão de normas de funcionamento administrativo à economia da paróquia nos anos em que esteve na liderança. Confira lista abaixo:

• Criação da Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição – ABIMC, da qual foi Presidente e apoiou, juntamente com uma Equipe de Leigos Voluntários, a Formação Prévia, a sua Estruturação Jurídica, Parcerias, Local Para a Sede, Etc.

• Organizou e Elaborou Documentos Normativos Para O Funcionamento Administrativo e Econômico da Paróquia, Em Consonância com as Exigências de Igreja E Direito Canônico. Foram elaborados:

-Estatuto do Conselho Paroquial para Assuntos Administrativos e Econômicos – COPAE da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Aquidauana-MS.

-Diretrizes Para Assuntos Administrativos e Econômicos Da Paróquia Nossa Senhora da Conceição De Aquidauana-MS

-Estatuto do Conselho Pastoral de Comunidade – CPC

-Estatuto do Conselho Pastoral de Comunidade – CPC

- Regimento Interno da Assembleia Paroquial de Pastoral

-Estabeleceu a nomeação de todas as coordenações de comunidades e pastorais através de Decretos, priorizando assim a organização da Paróquia.

• Através das referidas Diretrizes, descentralizou as decisões através dos respectivos Conselhos, atuando de forma mais democrática e participativa.

• Incluiu no CPP – Conselho Pastoral Paroquial, mensais, parte formativa nas reuniões mensais e não somente informativa, enfatizando a Pastoral de Conjunto e Pastoral Orgânica, em conformidade com o Documento 100 e 104 da CNBB.

• Reorganizou as Diretrizes e fortaleceu a Motivação e entendimento das dimensões do Dízimo na Paróquia, através de Formações Específicas e da Elaboração de Diretrizes para o funcionamento do Dízimo Paróquia, em consonância com o Documento 106 da CNBB.

• Enfatizou a dimensão caritativa do Dízimo, organizando doações para auxiliar entidades sociais (Hospital, Asilo);

• Foi designado responsável pelo Trabalho do Dízimo na Diocese, realizando formações nas diversas Paróquias.

• Apoiou, através de Decreto, a instalação da Escola de Evangelização Santo André na Paróquia.

• Criou uma Equipe Paroquial de Patrimônio, com o objetivo de realizar o levantamento e registro de todos os bens móveis e imóveis das Comunidades da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

• Implantou a Pastoral da Acolhida na Paróquia, funcionando em algumas comunidades, com formações prévias aos membros.

• Apoiou a implantação do Projeto “Doutores da Alegria”

• Liderou, com o apoio de toda a comunidade da Paróquia, o grande desafio de realizar a troca de todos os vitrais da Igreja Matriz, realizando uma obra de alto valor, revitalizando assim um patrimônio histórico e cultural da cidade de Aquidauana, além das reformas do prédio da igreja Matriz que é um cartão postal de Aquidauana.

• Apoiou a realização das Campanhas da Fraternidade através da interação com as Escolas e Sociedade, com passeatas, Fórum de Debates; Feira da Fraternidade, Festa de São João, entre outras.

• Implantou a Novena Nossa Senhora Desatadora dos nós na comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição, a qual consistiu em fortíssimos momentos de espiritualidade, com muitos testemunhos de milagres pela interseção de Nossa Senhora Desatadora dos nós.

• Apoiou como Pároco, através da coordenação do Missionário Redentorista Padre Sérgio, a criação e organização do SAV – Serviço de Animação Vocacional, bem como a criação e organização dos Serviços das Fraternidades Santa Rosa de Lima e Fraternidade São Clemente, as quais agregaram dezenas de jovens para servir a Igreja.

• Apoiou a manutenção do ECC – Encontro de Casais com Cristo e do SEGUE-ME - Encontro de Jovens com Cristo, atuando como líder espiritual.

• Manteve a formação anual para Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, incluindo a participação de muitos jovens para o serviço do altar, o que não existia na Paróquia.

• Estabeleceu parcerias com o Poder Público Local (Executivo, Legislativo e Judiciária) proporcionando uma relação harmônica e de fraternidade em prol de toda a comunidade local.

• Idealizou e criou, com apoio dos leigos paroquianos, a primeira Exposição de Arte Sacra Imaculada Conceição.

• Através de sua liderança, foi a Primeira Paróquia da Diocese a implantar o ano Litúrgico na catequese.

• Fortaleceu as formações para as coordenações e Pastorais.

• Em acordo com as coordenações de comunidades e do COPAE, reduziu de 70% para 60% o repasse das comunidades para a Paróquia, como estratégia de fortalecimento das comunidades.

• Atualizou a Pastoral da Comunicação na Paróquia, com um trabalho de evangelização através das mídias, redes sociais, incluindo programa de rádio diário.

• Priorizou a realização de Retiros Espirituais, voltados para as lideranças da Paróquia, com o propósito de alicerçar a fé, a espiritualidade e motivação no exercício de liderança nas pastorais e comunidades.

• Realizou no ano de 2018 o casamento comunitário, atendendo 20 casais do município, realizado com formações prévias alicerçadas na preparação espiritual, culminando com uma linda cerimônia.

• Concluiu a reforma do Centro Pastoral da Criança no Jardim Aeroporto.

• Foi designado para atuar como Juiz da Câmara Eclesiástica.