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Velório do Padre Thiago Machado começa às 23h30 na Igreja Matriz de Aquidauana

Missionário tinha apenas 29 anos e atuou como pároco na cidade pantaneira por oito anos

Daniele Valentin

Publicado em 05/02/2019 às 15:30

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A Comunidade Redentorista de Aquidauana informou, por meio de nota, que o velório em forma de vigília do padre Thiago Palmeira Machado terá início às 23h30 desta terça-feira (5) na Igreja Matriz de Aquidauana. Ainda estão programadas, quatro missas de corpo presente com início na madrugada, às 1h, 3h, 6h e, por fim, às 10h de quinta-feira (6). O ex-pároco do município faleceu pela manhã em decorrência de uma crise aguda de pancreatite.

A última missa de corpo presente acontece amanhã, quarta-feira (6), a partir das 10h. Após celebração, o corpo será levado à Curitiba (PR), onde ocorrerá o sepultamento.

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"Falei com o prefeito após ouvir o clamor e pedido do povo e o padre Thiago irá para Aquidauana, assim que o corpo ser liberado no fim da tarde, e permanecerá na cidade até meio dia de quarta-feira. À tarde irá para Curitiba, onde será velado no santuário na manhã de quinta-feira, em seguida ao meio dia, a missa de corpo presente e depois o enterro", garantiu o padre Edilei, provindicial na comunidade redentorista de Curitiba.

Passagem por MS - Padre Thiago Machado, tinha apenas 29 anos, e atuou como pároco de Aquidauana por oito anos, até o dia 20 de janeiro de 2019. A missa de Ação de Graças em sua despedida reuniu centenas de fieis e foi marcada por muitas homenagens.

Já no dia 27 de janeiro tomou posse junto à nova comunidade redentorista do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, onde começou suas atuações na promoção vocacional.

A comunidade de Campo Grande também publicou nota de pesar na página do Facebook. No texto, os Missionários Redentoristas da Província de Campo Grande pontuaram que padre Thiago fez seus primeiros votos na Congregação Redentorista em 30 de janeiro de 2011 e foi ordenado padre em 6 de dezembro de 2014.

"Oremos pela Páscoa eterna deste nosso irmão, por sua família e pela família Redentorista! Outras informações ofereceremos na sequência! Dai-lhe Senhor o descanso Eterno e a luz perpétua o ilumine! Descanse em paz!(sic)", descreveu trecho da nota.

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