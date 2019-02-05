Paróquia de Aquidauana convoca fieis para missa

Ainda muito abalados com a recente notícia do falecimento do Padre Thiago Palmeira Machado, ex-pároco de Aquidauana, os fieis católicos se reúnem nesta terça-feira (5), para rezarem pelo missionário.

Chamados pelo Padre Sergio Reis de Lima, missas ocorrem desde às 13h30 e deverá ocorrer durante toda a tarde na Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.