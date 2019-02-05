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Paróquia de Aquidauana convoca fieis para missa

Pe. Thiago faleceu de parada cardíaca no final da manhã de hoje, em Campo Grande

Rhobson ADM

Publicado em 05/02/2019 às 14:23

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Ainda muito abalados com a recente notícia do falecimento do Padre Thiago Palmeira Machado, ex-pároco de Aquidauana, os fieis católicos se reúnem nesta terça-feira (5), para rezarem pelo missionário.

Chamados pelo Padre Sergio Reis de Lima, missas ocorrem desde às 13h30 e deverá ocorrer durante toda a tarde na Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

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Pe. Thiago faleceu de parada cardíaca no final da manhã de hoje, no Hospital da Unimed, em Campo Grande (MS).

O velório em forma de vigília terá início às 23h30 na Igreja Matriz de Aquidauana. Ainda estão programadas, quatro missas de corpo presente que iniciarão na madrugada, às 1h, 3h, 6h e por fim às 10h.
 

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