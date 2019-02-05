Paróquia de Aquidauana convoca fieis para missa

LUTO
Pe. Thiago faleceu de parada cardíaca no final da manhã de hoje, em Campo Grande
Ainda muito abalados com a recente notícia do falecimento do Padre Thiago Palmeira Machado, ex-pároco de Aquidauana, os fieis católicos se reúnem nesta terça-feira (5), para rezarem pelo missionário.
Chamados pelo Padre Sergio Reis de Lima, missas ocorrem desde às 13h30 e deverá ocorrer durante toda a tarde na Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
Pe. Thiago faleceu de parada cardíaca no final da manhã de hoje, no Hospital da Unimed, em Campo Grande (MS).
O velório em forma de vigília terá início às 23h30 na Igreja Matriz de Aquidauana. Ainda estão programadas, quatro missas de corpo presente que iniciarão na madrugada, às 1h, 3h, 6h e por fim às 10h.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS