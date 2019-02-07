De volta, calorão pode ser de 36°C nesta quinta em Aquidauana

Após alguns dias de trégua, o forte calor está de volta em Aquidauana e Anastácio. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nas duas cidades a máxima pode alcançar ate 36°C nesta quinta-feira (7). Já a mínima não deve ficar abaixo de 23°C.

Além disso, a previsão é de que o dia comece com céu claro a parcialmente nublado. Contudo, de tarde há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 35%.