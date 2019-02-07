De volta, calorão pode ser de 36°C nesta quinta em Aquidauana

Clima
A mínima não deve ficar abaixo de 23°C
Após alguns dias de trégua, o forte calor está de volta em Aquidauana e Anastácio. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nas duas cidades a máxima pode alcançar ate 36°C nesta quinta-feira (7). Já a mínima não deve ficar abaixo de 23°C.
Além disso, a previsão é de que o dia comece com céu claro a parcialmente nublado. Contudo, de tarde há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS