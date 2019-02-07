Projeto apresenta espetáculo “Os Corcundas” de graça em Piraputanga

O projeto Entorno do Centro- O Retorno apresenta no próximo dia 23, as 19h, na praça central de Piraputanga o espetáculo “Os Corcundas”, de Breno Moroni com Luciana Kreutzer e Mauro Guimaraes.

A realização é do Circo do Mato e o espetáculo é de graça para toda a família.

Além de Piraputanga, o espetáculo também será apresentando em: Rochedo, Fala Verdade, Jaraguari, Rochedinho e Terenos.