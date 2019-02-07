Projeto apresenta espetáculo “Os Corcundas” de graça em Piraputanga

Arte
A realização é do Circo do Mato
O projeto Entorno do Centro- O Retorno apresenta no próximo dia 23, as 19h, na praça central de Piraputanga o espetáculo “Os Corcundas”, de Breno Moroni com Luciana Kreutzer e Mauro Guimaraes.
A realização é do Circo do Mato e o espetáculo é de graça para toda a família.
Além de Piraputanga, o espetáculo também será apresentando em: Rochedo, Fala Verdade, Jaraguari, Rochedinho e Terenos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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